Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Sakla Beni yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yapıma baskıcı tavırlarıyla herkesi zor duruma sokacak Kadir dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Baran Bölükbaşı hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. İncila için gelen yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Sakla Beni Kadir kimdir, İncila ile evlenecek mi? Sakla Beni'nin Kadir'i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Baran Bölükbaşı hakkında bilgiler…