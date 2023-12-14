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Haberler Fotohaber Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:57

Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Sakla Beni yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yapıma baskıcı tavırlarıyla herkesi zor duruma sokacak Kadir dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Baran Bölükbaşı hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. İncila için gelen yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Sakla Beni Kadir kimdir, İncila ile evlenecek mi? Sakla Beni'nin Kadir'i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Baran Bölükbaşı hakkında bilgiler…

Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sakla Beni Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Sıla Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'i buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Baran Bölükbaşı, baskıcı tavırlarıyla herkesi zor duruma sokacak Kadir karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Sakla Beni Kadir kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakter İncila için geliyor. Peki, Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, akla Beni'nin Kadir'i Baran Bölükbaşı hayatı hakkında merak edilenler…

Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi, 14 Aralık Perşembe akşamı 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun birlikte kaleme aldığı dizinin yeni sezon bölümlerinde Kadir karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAKLA BENİ KADİR KİMDİR?

Başarılı oyuncu Baran Bölükbaşı, Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve Cemre Baysel'in hayat verdiği İncila'yı istemeye gelecek.

Kadir; ailesinin tek çocuğudur. Annesinin etkisiyle çok şımarık bir biçimde büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiştir.

Orta halli bir yaşam sürmekte olan Kadir, İncila'ya karşı alışıldığın dışında bir takıntı besleyecek, baskıcı tavırlarıyla herkesi zor durumlara sokacaktır.

Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile adım atmıştır.

Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan Bölükbaşı, Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştır.

Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan genç oyuncu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

ROL ALDIĞI DİZİLER

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022
Öğrenci Evi / Latif / 2021
Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020
Servet / Korkmaz / 2018
Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017
Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017

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