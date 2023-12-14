Sakla Beni Kadir kimdir? İncila için geliyor! Sakla Beni’nin Kadir’i Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

SAKLA BENİ KADİR KİMDİR?

Başarılı oyuncu Baran Bölükbaşı, Kadir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak ve Cemre Baysel'in hayat verdiği İncila'yı istemeye gelecek.

Kadir; ailesinin tek çocuğudur. Annesinin etkisiyle çok şımarık bir biçimde büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiştir.

Orta halli bir yaşam sürmekte olan Kadir, İncila'ya karşı alışıldığın dışında bir takıntı besleyecek, baskıcı tavırlarıyla herkesi zor durumlara sokacaktır.