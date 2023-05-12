Samsun Bafra seçim sonuçları! 2023 Bafra seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Samsun Bafra seçim sonuçları 2023 bölge halkı tarafınca merak ediliyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.9, Muharrem İnce yüzde 38.6, Meral Akşener ise yüzde 10.7 oy almıştı. Şimdi ise halkın gözü 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Samsun Bafra seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. İşte Samsun Bafra seçim sonuçları 2023 ve detaylar.