Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Samsun deprem haberi ile sallandı. Karadeniz merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Samsun deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler bölge halkı tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...