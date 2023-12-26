Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Samsun deprem ile güne uyandı. Merkez üssü Samsun Açıkları olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Karadeniz depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Samsun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 26 Aralık 2023 Samsun deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...