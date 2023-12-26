Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 09:22

Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Samsun deprem haberi ile sallandı. Karadeniz merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremi hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Samsun'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Samsun deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler bölge halkı tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Samsun deprem ile güne uyandı. Merkez üssü Samsun Açıkları olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Karadeniz depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Samsun'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 26 Aralık 2023 Samsun deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: SAMSUN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Karadeniz'de Samsun Açıkları'nda bir deprem meydana geldi.

26 Aralık Salı günü saat 09:02'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 4.4 km olarak açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE SAMSUN DEPREM BİLGİLERİ

Yer: SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

Tarih: 2023.12.26

Saat: 09:02:49

Enlem: 42.0463

Boylam: 36.9333

Derinlik: 4.4

Büyüklük: 3.2 - 3.3

Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Samsun deprem son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Samsun’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA