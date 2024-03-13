Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 14. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 14. Bölümde Adnan'ın evine giden Filiz'i beklenmedik bir sürpriz karşılar. Odaya giren Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Karsu ise aşk acısını kenara bırakıp güçlü olmak için savaşır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.