Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
18:16
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu 14. Bölüm ile 14 Mart 2024 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımda bu hafta, Atilla'nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla'nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 13 Mart 2024 Show TV ile Sandık Kokusu 14. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…