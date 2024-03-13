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Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:16

Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu 14. Bölüm ile 14 Mart 2024 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımda bu hafta, Atilla'nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla'nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 13 Mart 2024 Show TV ile Sandık Kokusu 14. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 14. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 14. Bölümde Adnan'ın evine giden Filiz'i beklenmedik bir sürpriz karşılar. Odaya giren Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Karsu ise aşk acısını kenara bırakıp güçlü olmak için savaşır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizi, 14. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 14. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün özeti şöyle;

Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Atilla'nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla'nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. Lale'nin tehlikeli biri olduğunu anlayan Atilla, bu sahte evliliği sürdürebilecek midir?

Sandık Kokusu 14. Bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı

Irmak, Karsu'yu yeni birileriyle tanıştırır. Bu çabalar Karsu'da tepkiye yol açar.

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