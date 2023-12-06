Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu'nın Filiz'i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:44

Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu'nın Filiz'i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Sandık Kokusu bu akşam ilk bölümüyle yayında. Bir kadının hayat mücadelesini, anne kız ilişkilerinin ve geçmişin yaralarının bugüne taşındığı dizi takipçileri tarafında merakla bekleniyor. Sandık Kokusu Filiz dizinin başrollerinden biri olarak araştırılıyor. Oyuncu Demet Akbağ tarafından canlandırılacak Filiz karakterinin hikâyesi araştırılıyor. Karakteri canlandıran Demet Akbağ kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Sandık Kokusu Filiz kimdir? İşte detaylar…

Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Sandık Kokusu Filiz karakterine hayat verecek olan Demet Akbağ'ın oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor. Show Tv'nin bu akşam yayın hayatına başlayacak yeni dizisi için izleyiciler ekranları başında yerlerini aldı. Dizinin hikâyesi kadar oyuncuları da takipçilerini meraklandırdı. Başrolleri Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger paylaşıyor. Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SANDIK KOKUSU İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM SHOW TV'DE!

Bir kadının ayakta çabasını ve aile ilişkilerinin geçmişin gölgesindeki çatışmalarla mücadelesini anlatan Sandık Kokusu bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. İlk bölümüyle 6 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Show Tv'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SANDIK KOKUSU FİLİZ KİMDİR?

Yeni doğum yapan kızı Karsu'ya yardıma gelen ve torunu Kuzey'i İstanbul'a getirirken torununu kaybeden Filiz'in hayatı bütünüyle değişecek. Kızıyla çalkantılı ilişkisinin ve geçmişin izlerini taşıyan hikâyesindeki mücadele başlayacaktır.

Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

23 Aralık 1959 tarihinde İstanbullu bir ailenin kızı olarak Denizli'de dünyaya geldi. Dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli'de geçti. Babası gazeteci ve fotoğrafçı Oktay İybar'dır. 1973 yılında Lise yıllarında anne ve babası ayrıldılar, bu sebeple İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı liseyi Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi. 1982'de İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı. Sedef İybar adında bir kız kardeşi vardır.

1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Orta oyuncular gibi topluluklarla çalıştı.

1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda yer aldı. Daha sonra televizyonda "Ölümsüz Aşk" adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak "Pişti" programında yer aldı.
Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi.

Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano'da evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır.

2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana " adlı yarışma programında Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Ancak program kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül 4 Nala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı. Kış Uykusu ve Eyyvah Eyvah 3 filmlerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında yaz aylarında Show Tv'de yayımlanan "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" adlı şaka programını sundu. 2019 yılında eşi Zafer Çika hayatını kaybetmiştir.

YER ALDIĞI PROJELER

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları
Haybeden Gerçek Üstü Aşk
Bana Bir Şeyhler Oluyor
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü
Otogargara
Kadınlık Bizde Kalsın
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
Yorgun Matador
Artiz Mektebi
Beyoğlu Beyoğlu
Deliler
Arzu Tramvayı
Davacı
Bir Demet Tiyatro

Filmler

1993 Tersine Dünya
1986 Davacı

2000 Vizontele
2003 Neredesin Firuze
2003 Vizontele Tuuba
2005 Organize İşler

2010 Eyvah Eyvah
2011 Eyvah Eyvah 2
2011 Kurtuluş Son Durak
2012 Hükümet Kadın
2013 Hükümet Kadın 2
2014 Eyyvah Eyvah 3
2014 Kış Uykusu
2015 Niyazi Gül Dörtnala
2015 Nadide Hayat

2016 Görümce

SON DAKİKA