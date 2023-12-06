Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

23 Aralık 1959 tarihinde İstanbullu bir ailenin kızı olarak Denizli'de dünyaya geldi. Dedesinin memuriyeti nedeniyle çocukluğu Denizli'de geçti. Babası gazeteci ve fotoğrafçı Oktay İybar'dır. 1973 yılında Lise yıllarında anne ve babası ayrıldılar, bu sebeple İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı liseyi Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi. 1982'de İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı. Sedef İybar adında bir kız kardeşi vardır.



1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Orta oyuncular gibi topluluklarla çalıştı.



1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda yer aldı. Daha sonra televizyonda "Ölümsüz Aşk" adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak "Pişti" programında yer aldı.

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi.



Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano'da evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır.



2013 yılında ise Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı "Benzemez Kimse Sana " adlı yarışma programında Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ile birlikte jüri koltuğunda oturdu. Ancak program kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül 4 Nala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı. Kış Uykusu ve Eyyvah Eyvah 3 filmlerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında yaz aylarında Show Tv'de yayımlanan "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" adlı şaka programını sundu. 2019 yılında eşi Zafer Çika hayatını kaybetmiştir.

YER ALDIĞI PROJELER

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları

Haybeden Gerçek Üstü Aşk

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü

Otogargara

Kadınlık Bizde Kalsın

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

Yorgun Matador

Artiz Mektebi

Beyoğlu Beyoğlu

Deliler

Arzu Tramvayı

Davacı

Bir Demet Tiyatro



Filmler

1993 Tersine Dünya

1986 Davacı

2000 Vizontele

2003 Neredesin Firuze

2003 Vizontele Tuuba

2005 Organize İşler



2010 Eyvah Eyvah

2011 Eyvah Eyvah 2

2011 Kurtuluş Son Durak

2012 Hükümet Kadın

2013 Hükümet Kadın 2

2014 Eyyvah Eyvah 3

2014 Kış Uykusu

2015 Niyazi Gül Dörtnala

2015 Nadide Hayat

2016 Görümce