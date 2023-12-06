Sandık Kokusu Filiz Kimdir? Sandık Kokusu’nın Filiz’i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında,evli mi, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Sandık Kokusu bu akşam ilk bölümüyle yayında. Bir kadının hayat mücadelesini, anne kız ilişkilerinin ve geçmişin yaralarının bugüne taşındığı dizi takipçileri tarafında merakla bekleniyor. Sandık Kokusu Filiz dizinin başrollerinden biri olarak araştırılıyor. Oyuncu Demet Akbağ tarafından canlandırılacak Filiz karakterinin hikâyesi araştırılıyor. Karakteri canlandıran Demet Akbağ kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Sandık Kokusu Filiz kimdir? İşte detaylar…