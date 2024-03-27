Şanlıurfa Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Şanlıurfa Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|ZEYNEL ABİDİN
|BEYAZGÜL
|İYİ PARTİ
|ŞANLIURFA
|SİNAN
|ÇELİK
|ANAVATAN PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|HALİL
|GÜNEŞ
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|ŞANLIURFA
|METİN
|KAPLAN
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MEHMET KASIM
|GÜLPINAR
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|CELALEDİN
|ERKMEN
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|HALİL
|ÇALIŞKAN
|ZAFER PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|SUPHİ
|KAYA
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MEHMET
|KUŞCU
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|ŞANLIURFA
|ALİ
|TUTUŞ
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MUZAFER
|YAĞMUR
|GELECEK PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|FERİT
|ÇEVİK
|YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|HALİL
|AKDAĞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MUSTAFA
|KOYUNCU
|HÜR DAVA PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|EMİN
|ÖZASLAN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|AHMET
|ÇALIŞKAN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MEHMET
|AY
|DEMOKRAT PARTİ
|ŞANLIURFA
|ABDİ
|YILDIZSOY
|MİLLET PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|ÖMER
|HURMA
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|ABDULLAH
|AL
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|HASAN
|KAPLAN
|SAADET PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|RESUL
|BEBE
|VATAN PARTİSİ
|ŞANLIURFA
|MUSTAFA
|ATACA