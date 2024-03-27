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Haberler Fotohaber Şanlıurfa Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Şanlıurfa Belediye Başkan adayları listesi açıklandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 17:37

Şanlıurfa Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Şanlıurfa Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında yerini alacak.81 ilde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri için vatandaşlık görevlerini yerine getirecek olan seçmenler illerinde hangi partiden kimin aday gösterildiğine dair araştırmalar devam ederken Şanlıurfa belediye başkan adayları da sorgulanmaya başladı. İşte, YSK listesine göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Şanlıurfa belediye başkanı adayları.

Şanlıurfa Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Şanlıurfa Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

2024 Mahalli İdareler seçimleri için 81 ilde aday listeleri belli oldu. YSK tarafından yayımlanan listeye göre Şanlıurfa belediye başkan adayları netlik kazandı. Oylarını kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından Şanlıurfa belediye başkan adayları listesi araştırılmaya başladı. İşte AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti ve diğer partilerin Şanlıurfa belediye başkan adayları listesi

Şanlıurfa Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Şanlıurfa Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ŞANLIURFA ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
İYİ PARTİ ŞANLIURFA SİNAN ÇELİK
ANAVATAN PARTİSİ ŞANLIURFA HALİL GÜNEŞ
DEMOKRATİK SOL PARTİ ŞANLIURFA METİN KAPLAN
YENİDEN REFAH PARTİSİ ŞANLIURFA MEHMET KASIM GÜLPINAR
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ŞANLIURFA CELALEDİN ERKMEN
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ŞANLIURFA HALİL ÇALIŞKAN
ZAFER PARTİSİ ŞANLIURFA SUPHİ KAYA
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ ŞANLIURFA MEHMET KUŞCU
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ŞANLIURFA ALİ TUTUŞ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ŞANLIURFA MUZAFER YAĞMUR
GELECEK PARTİSİ ŞANLIURFA FERİT ÇEVİK
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ ŞANLIURFA HALİL AKDAĞ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ŞANLIURFA MUSTAFA KOYUNCU
HÜR DAVA PARTİSİ ŞANLIURFA EMİN ÖZASLAN
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ ŞANLIURFA AHMET ÇALIŞKAN
ADALET BİRLİK PARTİSİ ŞANLIURFA MEHMET AY
DEMOKRAT PARTİ ŞANLIURFA ABDİ YILDIZSOY
MİLLET PARTİSİ ŞANLIURFA ÖMER HURMA
MİLLİ YOL PARTİSİ ŞANLIURFA ABDULLAH AL
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ŞANLIURFA HASAN KAPLAN
SAADET PARTİSİ ŞANLIURFA RESUL BEBE
VATAN PARTİSİ ŞANLIURFA MUSTAFA ATACA
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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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