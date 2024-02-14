Giriş Tarihi: 14.02.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
21:05
Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI!💥14 Şubat 2024 çekilişi ile Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA
Şans Topu 14 Şubat çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şansoyunu severlere paylaşılıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere numaralar çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 14 Şubat Çarşamba On Numara sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!