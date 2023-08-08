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Haberler Fotohaber Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…
Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:26

Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

Kayseri'de şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan, oturduğu rezidansın 7. katından mazgala düşerek hayatını kaybetti. Sır ölüm üzerine ekipler harekete geçti. Yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ele geçirildi: Ölmeden tam 1 dakika önce…

İHA
Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

Korkunç olay, 30 Temmuz'da Kayseri'nin Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansta yaşandı.

Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

Ses sanatçısı 20 yaşındaki Ayyüce Dilara Çalışkan, kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düştü. Pencereden mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ı gören vatandaşlar, hemen polisi aradı.

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Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yaşamını yitiren genç kızı güçlükle mazgaldan çıkardı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın sır ölümü üzerine polis ekipleri de harekete geçti.

Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

İŞTE ŞOKE EDEN DETAY

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, şoke eden detaylar elde edildi.

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