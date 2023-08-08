Şarkıcı Ayyüce Dilara Çalışkan 7. kattan düşerek öldü! Annesine attığı son mesaj hayrete düşürdü…

Korkunç olay, 30 Temmuz'da Kayseri'nin Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansta yaşandı. Ses sanatçısı 20 yaşındaki Ayyüce Dilara Çalışkan, kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düştü. Pencereden mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Çalışkan'ı gören vatandaşlar, hemen polisi aradı. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, yaşamını yitiren genç kızı güçlükle mazgaldan çıkardı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın sır ölümü üzerine polis ekipleri de harekete geçti. İŞTE ŞOKE EDEN DETAY Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, şoke eden detaylar elde edildi. Öyle ki ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın ölmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine 'Beni affet' diye mesaj yazdığı tespit edildi.