Sayısal Loto sonuçları 1 Ocak 2024 TIKLA SORGULA! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı BURADA

Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:55
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Ocak 2024 Pazartesi çekilişi için araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleşen şans oyunu bu hafta ilk kez oynandı. 103 milyon 946 bin 607 TL'lik devreden büyük ikramiye 6 şanslı rakamın ardında gizli. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklandı. Geri sayım sona ererken bilet sahipleri Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 1 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...