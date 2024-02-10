Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
18:44
Sayısal Loto 10 Şubat 2024 Cumartesi çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen şans oyunu, bu hafta son kez oynanacak. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star çekiliş vakti geldiğinde MP TV canlı yayın ekranında olacak. Akabinde ise bilet sahipleri MPİ bilet ekranı ziyaretlerine başlayacak. 153,9 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında gizli. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...