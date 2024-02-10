Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 18:44

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto 10 Şubat 2024 Cumartesi çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen şans oyunu, bu hafta son kez oynanacak. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star çekiliş vakti geldiğinde MP TV canlı yayın ekranında olacak. Akabinde ise bilet sahipleri MPİ bilet ekranı ziyaretlerine başlayacak. 153,9 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında gizli. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı bu hafta son kez erişime açılacak. Bu noktada tüm gözler 10 Şubat 2024 Cumartesi tarihli çekiliş sonuçları son dakika açıklandı duyurusunda. Bugünün talihli numaraları, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı ile duyurulacak. Ardında 153.945.038 TL'lik ikramiyenin gizli olduğu 8 şanslı numarayı Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilecek. Peki, 10 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

10 ŞUBAT 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 10 Şubat 2024 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 10 Şubat 2024 Cumartesi belli oldu mu? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

SON DAKİKA