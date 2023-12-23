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Haberler Fotohaber Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası
Giriş Tarihi: 23.12.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 19:23

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Sayısal loto sonuçları haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri takip ediliyor. MP TV ile Cumartesi çekilişi canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 92 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiyede kazandıran 6 numaraya ek Joker ve SüperStar öne çıkıyor. Çılgın Sayısal Loto sorgulama https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto üzerinden gerçekleşiyor. MPİ bilet sorgulamaları sonrası kazananlar belli oluyor. İşte, bugün çekilen Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023…

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Sayısal Loto sorgulama çekiliş sonuçları sonrası hız kazanıyor. Şans oyunu sevenler biletlerini Milli Piyango Online üzerinden kontrol ediyor. Dönen numaralar bir bir ekrana yansıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık tarihli çekilişle takip ediliyor. İkramiye katlanmaya devam ediyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

23 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Cumartesi çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor. İşte MP TV canlı yayın:

İŞte numaraları öğrenme ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

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