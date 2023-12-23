Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi çekilişi BİLET SORGULA! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ sayfası

Sayısal loto sonuçları haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri takip ediliyor. MP TV ile Cumartesi çekilişi canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 92 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiyede kazandıran 6 numaraya ek Joker ve SüperStar öne çıkıyor. Çılgın Sayısal Loto sorgulama https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto üzerinden gerçekleşiyor. MPİ bilet sorgulamaları sonrası kazananlar belli oluyor. İşte, bugün çekilen Sayısal loto sonuçları 23 Aralık 2023…