Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
18:55
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto 24 Ocak çekilişi ile gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan şans oyununda büyük ikramiye 133 Milyon TL olarak dikkat çekiyor. MP TV canlı yayın ile takip edilen 6 kazandıran numara ile birlikte Joker ve SüperStar da araştırılıyor. Gözler, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto ekranında. İşte, bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...