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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.01.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 18:55

Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto 24 Ocak çekilişi ile gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan şans oyununda büyük ikramiye 133 Milyon TL olarak dikkat çekiyor. MP TV canlı yayın ile takip edilen 6 kazandıran numara ile birlikte Joker ve SüperStar da araştırılıyor. Gözler, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto ekranında. İşte, bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak ekranlara yansıyor. Çarşamba çekilişi MPİ bilet sorgulama işlemleriyle gündemde. Peki; 24 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 OCAK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 24 Ocak Çarşamba çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 24 Ocak Çarşamba açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

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