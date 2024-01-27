Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
18:58
Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesileri gerçekleşen Sayısal Loto 27 Ocak 2024 Cumartesi çekilişi ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. 6 Kazandıran numara, SüperStar ve Joker rakamlarının arkasında 135 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye duruyor. Bilet sahipleri, MP TV canlı yayın ekranı başında yererini aldı. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto linki takip ediliyor. İşte, bugün çekilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...