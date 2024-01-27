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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 18:58

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesileri gerçekleşen Sayısal Loto 27 Ocak 2024 Cumartesi çekilişi ile şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. 6 Kazandıran numara, SüperStar ve Joker rakamlarının arkasında 135 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye duruyor. Bilet sahipleri, MP TV canlı yayın ekranı başında yererini aldı. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto linki takip ediliyor. İşte, bugün çekilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemlerinde SüperStar ve Joker rakamları takip ediliyor. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıracak numaralar bir bir ekrana yansıyor. Cumartesi çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranında kontrol ediliyor. Peki; 27 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 OCAK

Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 27 Ocak Cumartesi çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi açıklanıyor! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.

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