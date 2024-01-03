Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 3 Ocak 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 03.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
20:30
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 3 Ocak 2024 Çarşamba çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen şans oyunu, bu hafta ikinci kez oynanıyor. 6 şanslı rakamın ardında 106 milyon 594 bin 730 TL'lik devreden büyük ikramiye gizli. Çekiliş saati geldiğinde kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Bu noktada gözler Sayısal Loto sonucu sorgulama MPİ bilet ekranında. Peki, Son Dakika Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 3 Ocak 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...