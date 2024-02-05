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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 05.02.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 19:08

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto 5 Şubat 2024 Pazartesi çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu, bu hafta ilk kez oynanıyor. 8 şanslı rakamın ardında 149 milyon 225 bin 307 TL'lik devreden büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Bilet sahiplerinin MPİ bilet ekranı başında bekleyişi sürüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 5 Şubat 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. 5 Şubar 2024 Pazartesi tarihli çekiliş sonuçları son dakika açıklandı duyurusu bekleniyor. Bugünün talihli rakamları, Joker ve Süper Star MP TV ekranı üzerinden canlı yayında açıklanıyor. Bilet sahipleri Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresini kontrol ediyor. Peki, 149.225.307 TL'lik büyük ikramiyeli 5 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

5 ŞUBAT 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 5 Şubat 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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