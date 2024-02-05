Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2024 Pazartesi açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 05.02.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
19:08
Sayısal Loto 5 Şubat 2024 Pazartesi çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün düzenlenen şans oyunu, bu hafta ilk kez oynanıyor. 8 şanslı rakamın ardında 149 milyon 225 bin 307 TL'lik devreden büyük ikramiye yatıyor. Kazandıran rakamlar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanıyor. Bilet sahiplerinin MPİ bilet ekranı başında bekleyişi sürüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 5 Şubat 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...