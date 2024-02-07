Giriş Tarihi: 07.02.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
20:36
Sayısal Loto sonuçları 7 Şubat 2024 Çarşamba BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto 7 Şubat 2024 Çarşamba çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Milli Piyango Online tarafından gerçekleşen şans oyunu, bu hafta ikinci kez oynanıyor. Kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranına yansıyacak. Bu noktada bilet sahipleri MPİ bilet ekranı başında bekleyişe geçti. 151,9 Milyon TL'lik devreden büyük ikramiye 8 şanslı rakamın ardında gizli. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 7 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...