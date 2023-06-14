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Haberler Fotohaber Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar
Giriş Tarihi: 14.06.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 19:35

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün (14 Haziran) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 213 bin Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olacağı çekiliş için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve günün şanslı numaraları.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

Sayısal Loto sonuçları, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla çekilerek şans oyunu severlere ilan edilmeye devam ediyor. Peş peşe gelen devirlerle 213 bin Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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