Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 14.06.2023 19:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 19:35

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün (14 Haziran) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 213 bin Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olacağı çekiliş için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve günün şanslı numaraları.