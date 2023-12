Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:14

Scorpions konseri ne zaman, biletleri tükendi mi? Scorpions İstanbul konser bilet fiyatları 2024!

Dünyaca ünlü rock ve heavy metal müzik grubu Scorpions Türkiye konseri ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Still Loving You, Wind of Change gibi hit şarkılara imza atan Scorpions, en son 8 yıl önce Türkiye'ye gelmişti. Scorpions KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Scorpions bilet fiyatları 2024 de yayımlandı.