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Haberler Fotohaber İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:00

İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

Seçim anketi 2024 İstanbul için Megakent sakinleri tarafından takip edilmeye başladı. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim ile büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile şu anda görevde olan İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ankette ön plana çıkan isimler arasında. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi tarafından yürütülen süreçte seçim anket sonuçları seçmenin radarına girmiş durumda. 'Hangi adaya oy verirsiniz' sorusunun yöneltildiği ankette son durum ne, kim önde soruları yakın mercek altında. İşte, son seçim anketi İstanbul oy oranları son dakika....

İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

İstanbul seçim anketi oy oranları son dakika gündemdeki yerini adlı. 31 Mart seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti adayı Murat Kurum ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu hazırlıklarına devam ediyor. Mitingler, seçim beyannameleri ve vaatleri duyurulurken seçmen de anketleri kontrol ediyor. Peki; canlı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, detaylar…

İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başında olacak. İstanbul'da adaylıklar bir bir duyurulurken en çok konuşulan isimler arasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve şu anda görevde bulunan CHP adayı Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. >>> SEÇİM SONUÇLARI <<<

YSK seçim takvimi işlemeye başlarken anket sonuçları da alınmaya başladı:

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İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GÜNCEL VERİLER

Cumhurbaşkanlığı seçimini en yakın sonuçlarla tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, yerel seçimlere dair anket sonuçlarını paylaştı.

CNN Türk'e katılan Hakan Bayrakçı, İstanbul seçimleri için önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

Bayrakçı, "Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un isminin açıklamasının ardından oylarının hızla arttığını belirten Hakan Bayrakçı, "Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek.

Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM.

İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

CHP KARIŞIKLIĞI OY ORANLARINA YANSIDI!

Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor.

Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor.

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