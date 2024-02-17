İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

CHP KARIŞIKLIĞI OY ORANLARINA YANSIDI!

Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor.

Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor.