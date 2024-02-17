İstanbul Seçim anketi sonuçları 2024-Şubat: Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu, kim önde? İşte seçim anket sonuçları oy oranları

Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:00
Seçim anketi 2024 İstanbul için Megakent sakinleri tarafından takip edilmeye başladı. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçim ile büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile şu anda görevde olan İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ankette ön plana çıkan isimler arasında. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi tarafından yürütülen süreçte seçim anket sonuçları seçmenin radarına girmiş durumda. 'Hangi adaya oy verirsiniz' sorusunun yöneltildiği ankette son durum ne, kim önde soruları yakın mercek altında. İşte, son seçim anketi İstanbul oy oranları son dakika....