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Haberler Fotohaber Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr'de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:13

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr'de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecan dorukta! 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Tüm Türkiye sandıklara gitmeye hazırlanırken yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Oy kullanma saati son bulduğunda, 200 bine yakın sandığın açılmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların ve partilerin oy oranları hakkında ayrıntılı bilgiye seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından anlık seçim sonucu, partilerin oy oranları YSK'dan alınan veriler ile güncel olarak sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, seçim ne zaman yapılacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr’de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

2023 genel seçimleri için oy kullanan milyonlarca seçmen, seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları hakkında en hızlı bilgiye nereden ulaşacağını inceliyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte YSK tarafından duyurulan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri anbean sabah.com.tr'de yer alacak. Ayrıca 28. Dönem Milletvekili adaylarının oy oranları da seçim sonuçları 2023 ekranı üzerinden görüntülenecek. Parti parti oy sayısı, oy oranları, seçmen sayıları gibi bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilir, seçim sonucu verilerini sayfamızdan hızlıca öğrenebilirsiniz.

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr’de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

2023 Genel Seçim Ne Zaman?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

>>> Seçim sonuçları <<< için tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın sonuçları açıklamasıyla birlikte seçim sonucu sayfası anbean güncellenecek.

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Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr’de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr’de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr’de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

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