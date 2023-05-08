Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:13

Seçim sonuçları 2023 anbean sabah.com.tr'de olacak! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları ile adayların, partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecan dorukta! 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Tüm Türkiye sandıklara gitmeye hazırlanırken yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Oy kullanma saati son bulduğunda, 200 bine yakın sandığın açılmaya başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların ve partilerin oy oranları hakkında ayrıntılı bilgiye seçim sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından anlık seçim sonucu, partilerin oy oranları YSK'dan alınan veriler ile güncel olarak sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, seçim ne zaman yapılacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?