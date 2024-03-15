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Haberler Fotohaber SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:39

SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala oy kullanacak vatandaşların gündeminde seçim yasakları yer alıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle, seçim yasakları başlayacak. Seçimlerden önce belli bir süre kampanya ve propaganda yapılamayacak. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

Tüm Türkiye 31 Mart günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandığa gidiyor. Partilerin yoğun seçim çalışmaları sürerken, yasakların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YSK tarafından paylaşılan takvimde seçim yasakları için tarih belirlendi. Peki seçim yasakları ne zaman başlıyor ve neler? İşte seçim yasaklarına dair tüm detaylar

SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

YEREL SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM!

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. 81 ilde hazırlık devam ediyor.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YSK'nın 31 Mart seçimleri takvimine göre 21 Mart Perşembe günü seçim propaganda ve yasakları başlıyor ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

31 MART SEÇİM YASAKLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan YSK Kararına göre; siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek.

Siyasi partiler, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterilen meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi

Seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partiler ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.

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