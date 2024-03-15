Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
09:39
SEÇİM YASAKLARI: Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi
31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala oy kullanacak vatandaşların gündeminde seçim yasakları yer alıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri nedeniyle, seçim yasakları başlayacak. Seçimlerden önce belli bir süre kampanya ve propaganda yapılamayacak. Peki, seçim yasakları neler? Seçim yasakları ne zaman başlıyor? 31 Mart Yerel Seçim propaganda süresi