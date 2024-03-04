Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:10
Türkiye Yerel Seçimleri için bir aydan daha kısa bir süre kaldı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak. Megakentte yaşayan seçmenlerle yapılan anketlere göre yarış, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Şirketlerden gelen İstanbul seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıtlanıyor. Peki, Son anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son durum tablosu…