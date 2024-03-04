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Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:10

Seçime 26 gün kala İstanbul'da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Türkiye Yerel Seçimleri için bir aydan daha kısa bir süre kaldı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak. Megakentte yaşayan seçmenlerle yapılan anketlere göre yarış, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Şirketlerden gelen İstanbul seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç soruları yanıtlanıyor. Peki, Son anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları son durum tablosu…

Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri milyonlarca seçmenin gündemindeki yerini koruyor. Türkiye seçim ayına girdi. Bilindiği üzere Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 aday yarışacak. Bu noktada seçim anketi sonuçları 2024 verileri ile adayların oy potansiyeli merak edilip araştırılmaya başlandı. Öne çıkan isimlerden AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum belli oldu. Peki, 2024 Son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanır? İşte, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları.

Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Türkiye, bir kez daha sandık başına gidiyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

ŞİRKETLERDEN ANKET SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR!

İstanbul'da İBB Başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken adaylar hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken anket çalışmaları da yoğunlaştı.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra İstanbul için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> İstanbul Seçim Sonuçları <<<

Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024 SON DURUM

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, konu ile ilgili yazısında şunları kaydetti:

''İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

Seçime 26 gün kala İstanbul’da kim önde? İşte 31 Mart seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları!

MURAT KURUM ÖNE GEÇTİ

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı.

Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor. Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

1-İlk kez Murat Kurum oy alma kapasitesinde öne geçti.

2-Diğer adaylar da seçimlerin sonucunu etkileyecek oranda oy alma kapasitesine sahipler.

3-Son 10 günde az oy alan adayların seçmenlerinden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'na bir yönelme bekleniyor.

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