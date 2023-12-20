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Haberler Fotohaber SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? "Google'da Doodle oldu!" Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 15:38

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? "Google'da Doodle oldu!" Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

Google özel gün ve tarihler için Doodle hazırlıyor. Sedad Hakkı Eldem, Google'da Doodle olmasının ardından gündem oldu. Bunun üzerine kullanıcılar Sedad Eldem Hakkı kimdir merak ederek, araştırmaya koyuldu. Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü Doodle oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Sedad Hakkı Eldem'in biyografisi!

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Google’da Doodle oldu! Sedad Hakkı Eldem’in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

Google, özel günleri ve önemli kişileri 'doodle' olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bugün ise Türk tarihinin efsane ismini unutmadı. Sedad Hakkı Eldem Türk mimar, akademisyen ve yazardır. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından olan Eldem, Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalar yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etmiştir.

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Google’da Doodle oldu! Sedad Hakkı Eldem’in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası diplomat İsmail Hakkı Bey, annesi Azize Galip Hanım'dır. Anne tarafından büyük dedesi Büyük dedesi, II. Abdülhamid devrinde Osmanlı sadrazamlığı yapmış Osmanlı devlet adamı İbrahim Edhem Paşa'dır. İbrahim Edhem Paşa'nın oğularından biri olan dedesi İsmail Galip Bey Türkiye'de nümismatiğin kurucusu olarak bilinir; büyük dayılarından Osman Hamdi Bey Türk müzeciliğinin kurucusu olarak, Halil Ethem Bey ise jeoloji ilmine katkıları ile tanınan kişilerdir.

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SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Google’da Doodle oldu! Sedad Hakkı Eldem’in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

GOOGLE'DA DOODLE OLDU! "SEDAD HAKKI ELDEM BİYOGRAFİSİ"

Diplomat olan babasının görev yerleri nedeniyle Sedad Hakkı Bey'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca, liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakim oldu. Münih'te lise öğrenimi gördüğü yıllarda devrin Avrupa miamarisi ve tanınmış mimarlarından etkilendi

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Google’da Doodle oldu! Sedad Hakkı Eldem’in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

1924 yılında İstanbul'a döndü. Mimar Vedat Bey'in tavsiyesiyle, Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlîsi'nde mimarlık okudu ve bu kurumda Guilio Mongeri'nin öğrencisi oldu. Öğrencilik döneminde mimari desen çizim ile ilgilendi; Topkapı Sarayı'nın ayrıntılı krokileri ve Yeni Cami'nin cephe deseni üzerinde çalıştı.

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Google’da Doodle oldu! Sedad Hakkı Eldem’in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti. 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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