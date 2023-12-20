SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? "Google'da Doodle oldu!" Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!

Google, özel günleri ve önemli kişileri 'doodle' olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Bugün ise Türk tarihinin efsane ismini unutmadı. Sedad Hakkı Eldem Türk mimar, akademisyen ve yazardır. 20. yüzyılın önde gelen Türk mimarlarından olan Eldem, Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalar yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etmiştir.