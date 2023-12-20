Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
15:38
SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? "Google'da Doodle oldu!" Sedad Hakkı Eldem'in mesleği nedir, kaç yaşında vefat etti? İşte, hayatı ve biyografisi!
Google özel gün ve tarihler için Doodle hazırlıyor. Sedad Hakkı Eldem, Google'da Doodle olmasının ardından gündem oldu. Bunun üzerine kullanıcılar Sedad Eldem Hakkı kimdir merak ederek, araştırmaya koyuldu. Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü Doodle oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Sedad Hakkı Eldem'in biyografisi!