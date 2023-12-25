Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:49

Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası okunuşu kadar anlamı ve faziletleri ile de önem taşıyan dualar arasındadır. Kimi zaman ibadet etmek kimi zaman yüce Allah'tan yardım istemek ve huzur bulmak için okunan dualar arasında yer alan Sekine Duası Allah-u Teala'nın isimlerini içinde barındırmaktadır. Mutluluk ve iç huzuru veren dualardan biri olan Sekine Duası meali, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı bilindiğinde kişi bu iç huzura erişecektir.

Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası kişilerin günlük olarak rahatlıkla okuyabileceği, iş ya da evlerinin duvarlarına asabileceği, okundukça huzur bulunan ve kıymetli faziletleri olan bir duadır. Diğer tüm dualar da gibi Sekine Duası okunuşu, anlamı ve faziletinin bilinerek okunması çok daha güzeldir. Bu hususta Sekine Duası meali, okunuşu, Arapça yazılışı oldukça önem arz etmektedir.

Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu

Besmele-i Şerif

6 Esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN. (Her ayetten önce tekrarlanır.)

Seyec 'alullahu ba'de 'usru-y yusra"

Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

İnnallahe kane tevvaben rahime

innallahe kane gafuran rahime

fe innallahe kane afüvven kadira

innallahe kane semian besira

innallahe kane alimen hakime

innallahe kane aleyküm rakibe

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

ve yen surakellahu nesran azize

İnne hızballahi humül gâlibûn

innallahe huvel kaviyyül aziz

innallahe huvel ganiyyül hamid

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

Hasbünallâhu veni'mel vekîl

la yeh zünühümül fezeul ekber

iyyake na'budü ve iyyake nestain

velhamdü lillahi rabbil alemin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Meali

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
12- Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır.
15- Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Fazileti

Sekine Duası yüce yaratan Allah-u Teala'nın isimlerinden, sıfatlarından ve Kur'an'da geçen ayetlerden oluşan oldukça hikmetli ve faziletli bir duadır. Diyanet kaynaklarına ve bazı alimlerin tavsiyelerinde Sekine Duasının okuyan kişiye huzur, iç rahatlığı ve ferahlık verdiği bilgilerini görmekteyiz. Sekine Duası kişinin sıkıntılarında kurtulması ve kalp temizliğine ulaşması için temiz bir abdest ile okunması tavsiye edilmiştir. Ayrıca;

  • Sekine Duasını okumayı alışkanlık içine getiren kimsenin Allah'ın izniyle iç huzuru tam olur.
  • Kavgalı kimselerin barışması niyetiyle okunduğu zaman kavga yahut küslük İnşallah son bulur.
  • Her gün Sekine Duası okuyan kimse doğru yola sevk olur, Allah-u Teala'nın rızasını kazanır.
Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Nasıl Okunur?

Sekine Duasını okumadan evvel bazı hususlara uymak gereklidir, bu hususlar ise şunlardır;

  • Namaz abdesti almak.
  • Niyet etmek.
  • 7 defa tövbe istiğfar getirmek.
  • 7 defa salavat getirmek.
  • 10 defa Allah-u Ekber demek.

SON DAKİKA