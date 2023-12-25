Sekine Duası Oku - Sekine Duası Meali, Arapça Yazılışı, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

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Besmele-i Şerif
6 Esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN. (Her ayetten önce tekrarlanır.)
Seyec 'alullahu ba'de 'usru-y yusra"
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
İnnallahe kane tevvaben rahime
innallahe kane gafuran rahime
fe innallahe kane afüvven kadira
innallahe kane semian besira
innallahe kane alimen hakime
innallahe kane aleyküm rakibe
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
ve yen surakellahu nesran azize
İnne hızballahi humül gâlibûn
innallahe huvel kaviyyül aziz
innallahe huvel ganiyyül hamid
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
Hasbünallâhu veni'mel vekîl
la yeh zünühümül fezeul ekber
iyyake na'budü ve iyyake nestain
velhamdü lillahi rabbil alemin