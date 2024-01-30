Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Senden Önce dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuları buluşturan dizinin 1. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan D Media imzalı dizi; Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişecek olayı ele alıyor. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…