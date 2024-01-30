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Haberler Fotohaber Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 15:37

Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Senden Önce için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği dizinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Senden Önce dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuları buluşturan dizinin 1. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Hikayesi Nehir Atamay'a ait olan D Media imzalı dizi; Giraylı ailesinin veliahtı Arat ile yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge'nin ilk görüşte aşık olup evlenmesiyle gelişecek olayı ele alıyor. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

SENDEN ÖNCE DİZİSİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı Senden Önce dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın oturduğu dizinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Gerilim, heyecan ve tutkunun hissedildiği tanıtım filmi merak uyandırdı.

Senden Önce tanıtımı izlemek için:

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Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Senden Önce dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senden Önce tanıtımı ile entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayenin ekrana geleceğinin sinyalini veriyor.

Fragmana göre; birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak.

Tanıtım, Alp Navruz'un oynadığı Hakan karakteri ile birbirine boyun eğmeyen iki kadın arasındaki bağlantının ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

SENDEN ÖNCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Usta sanatçılar ile genç yetenekleri buluşturan Senden Önce'nin kadrosunda; Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yanı sıra Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

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