Senden Önce ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D projesi Senden Önce dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 30.01.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
15:37
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Senden Önce için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği dizinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Senden Önce dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.