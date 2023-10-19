SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için nefesler tutulmuş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları 5 -11 Ekim tarihleri arasında alındı. Adaylar, işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzu bilgilerine göre gerçekleştirdi. Sürecin ardından SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretler hız kazandı. KPSS 2023/6 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonucu sorgulama…