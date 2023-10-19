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Haberler Fotohaber SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:48

SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için nefesler tutulmuş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları 5 -11 Ekim tarihleri arasında alındı. Adaylar, işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzu bilgilerine göre gerçekleştirdi. Sürecin ardından SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretler hız kazandı. KPSS 2023/6 tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonucu sorgulama…

SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde görevlendirilecek 1392 personel alımı başvuruları KPSS 2023/6 tercih kılavuzu doğrultusunda tamamlandı. 11 Ekim'de sona eren sürecin ardından KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup sonuçlar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden sorgulanacak. Peki, SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM SGK personel alımı tercih sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI (KPSS-2023/6) TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli oldu.

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SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS-2023/6 TERCİH KILAVUZU

SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.

SGK personel alımı sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yaplmadı. Sonuçların Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SGK personel alımı başvuru sonuçları AÇIKLANDI mı 2023? ÖSYM KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

SGK PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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