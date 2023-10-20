SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 5 Ekim'de başlayan başvuru süreci, 11 Ekim'de sona erdi. KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre başvurularını tamamlayan adaylar, SGK personel alımı tercih sonucu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM ile KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)