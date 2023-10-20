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Haberler Fotohaber SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:01

SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 5 Ekim'de başlayan başvuru süreci, 11 Ekim'de sona erdi. KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre başvurularını tamamlayan adaylar, SGK personel alımı tercih sonucu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM ile KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK personel alımı sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu 1392 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontenjanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli olmuştu. 5-11 Ekim tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. İşte ÖSYM ile KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI (KPSS-2023/6) TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

SGK sözleşmeli memur alımı tercih başvuruları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu doğrultusunda tamamlandı.

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SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.

SGK personel alımı sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yaplmadı. Sonuçların Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK personel alımı sonuçları sorgulama TIKLA ÖĞREN! ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre,

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

1.231 büro personeli,

130 destek personeli,

27 koruma güvenlik görevlisi,

4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alınacak.

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