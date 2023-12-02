SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 75 güvenlik uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. SGK personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan ilana göre, alımlar KPPS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Değerlendirmelerin ardından 10-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, tüm detaylar…