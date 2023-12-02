SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.