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Haberler Fotohaber SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:57

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 75 güvenlik uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. SGK personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan ilana göre, alımlar KPPS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Değerlendirmelerin ardından 10-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınava katılacak adaylar belirlenecek. Peki, SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte, tüm detaylar…

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 75 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapabilmek için adayların istenen şartları taşımaları gerekiyor. Haliyle SGK personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı gibi detaylar merak ediliyor. Atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Bu süreçte KPSS puan üstünlüğü gözetilecek. İşte, SGK personel alımı 2023 başvuru ekranı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr…

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre SGK personel alımı başvuru işlemleri, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

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SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS puan sırasına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SINAV TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Sınav, 10 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak. Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgileri www.sgk.gov.tr adresinden ve kariyer kapısı işe alım platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) görüntüleyebilecek.

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023 | Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

- ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ekli tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

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