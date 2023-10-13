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Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:20

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

SGK personel alımı sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1392 sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 11 Ekim'de sona erdi. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzu doğrultusunda başvurularını tamamladı. Şimdi ise ''KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. SGK personel alımı sonucu ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki; Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

SGK personel alımı sonuçları sorgulama || KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika SGK personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı duyurusu için gözler ÖSYM'de! KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu 1.392 sözleşmeli personel alımı başvuru işlemleri 5 -11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber ''2023 SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?'' sorularını gündeme taşıdı. Yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup adaylar tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişebilecek. Peki; KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile SGK memur alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı…

SGK personel alımı sonuçları sorgulama || KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI (KPSS-2023/6) TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli oldu.

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SGK personel alımı sonuçları sorgulama || KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

KPSS-2023/6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

SGK personel alımı sonuçları sorgulama || KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.

SGK personel alımı sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yaplmadı. Sonuçların Kasım ayının ilk hafa açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SGK personel alımı sonuçları sorgulama || KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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