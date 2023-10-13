SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

SGK personel alımı sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 1392 sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 11 Ekim'de sona erdi. Kurum bünyesinde görev almak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzu doğrultusunda başvurularını tamamladı. Şimdi ise ''KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. SGK personel alımı sonucu ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki; Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…