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Haberler Fotohaber SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA | KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:50

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA | KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 11 Ekim tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirdi. Binlerce kişi ''SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonucu için gözler ÖSYM sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. Peki; KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açılanacak, bugün açıklanır mı? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama

SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 1392 sözleşmeli personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri 5 -11 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru süreci ardından ''2023 SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' soruları arama motorlarında yerini aldı. Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olup sonuç bilgisi ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişime açılacak. Kurum bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday soruyor: KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, SGK memur alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı…

SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama

SGK 1.392 PERSONEL ALIMI (KPSS-2023/6) TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1.392 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SGK sözleşmeli memur alımı için başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve kontejanları ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2023/6 tercih kılavuzu ile belli oldu.

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SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONEL ALIMI KPSS-2023/6 TERCİH KILAVUZU

SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/6 (SGK sözleşmeli personel alımı) tercih işlemleri, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Yerleştirme işlemleri adayların puanına ve tercih sırasına göre yapılacak.

SGK personel alımı sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yaplmadı. Sonuçların Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SGK personel alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama

SGK PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.

KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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