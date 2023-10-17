SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 SORGULAMA | KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı? SGK personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı sonuçları son dakika açıklandı duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. Kurum bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 11 Ekim tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirdi. Binlerce kişi ''SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru sonucu için gözler ÖSYM sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. Peki; KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açılanacak, bugün açıklanır mı? İşte, KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı…