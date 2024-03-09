Sigara dumanı orucu bozar mı? Sigara ve nargile dumanı olan ortamda bulunmak orucu zayıflatır mı? Diyanet açıkladı!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:59
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Bu noktada orucu bozan durumlar araştırılmaya başlandı. Sigara dumanı orucu bozar mı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sigara içmesek de toplum içinde dumanına maruz kalabiliyoruz. Bu durumun orucu etkileyip etkilemediği kafalarda soru işaretine neden oluyor. Peki, Oruçluyken sigara ve nargile dumanı solumak orucu zayıflatır mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.