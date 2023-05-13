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Haberler Fotohaber Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 20:50

Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Pervari seçim sonuçları ve bu ilçeden çıkan oy oranları, bu bölgede ikamet eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Siirt ilinin kuzey doğusunda yer alan ilimizde belirlenen saatlerde oy kullanma işlemleri de tamamlanacak. Böylelikle sandıklarda oy sayımına başlanacak. Vatandaşlar bu kapsamda "Siirt Pervari seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 14 Mayıs'ta sandık başına giden vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden çıkan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazanacak merak ediyor.

Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Pervari seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları sabah.com.tr'de olacak. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denilmişti. Bu saat aralıklarında kullanan oyların ardından ise gözler "Siirt Pervari seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. İşte Siirt Pervari'den çıkan seçim sonucu ve tüm bu detaylar.

Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİİRT PERVARİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Siirt Pervari Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Pervari 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %60,31

Muharrem İnce: %3,59

Meral Akşener: %3,70

Selahattin Demirtaş: %31,94

Temel Karamollaoğlu: %0,39

Doğu Perinçek: %0,08

Siirt Pervari seçim sonuçları! 2023 Pervari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %58,18

Millet İttifakı: %6,11

Ak Parti: %55,16

MHP:%2,56

CHP: %1,70

İYİ PARTİ: %3,83

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