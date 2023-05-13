Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin 877 nüfuslu Şirvan'da seçim sonuçları merakla bekleniyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor ve oylarını kullanıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) Siirt Şirvan Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. İşte Siirt Şirvan Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları.