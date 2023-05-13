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Haberler Fotohaber Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 21:07

Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin 877 nüfuslu Şirvan'da seçim sonuçları merakla bekleniyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor ve oylarını kullanıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde diğer illerle beraber AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) Siirt Şirvan Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları da sandıklar açıldıkça belli oluyor. İşte Siirt Şirvan Seçim Sonuçları ve partilerin oy oranları.

Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Şirvan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemde. Belirlenen saatler aralığında oylar kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Peki, Siirt Şirvan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte sabah.com.tr'nin Şirvan ve diğer tüm il ve ilçeleri takip edebileceğiniz seçim sonuçları ekranı.

Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİİRT ŞİRVAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Siirt Şirvan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Şirvan 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %75,04

Muharrem İnce: %3,94

Meral Akşener: %2,98

Selahattin Demirtaş: %17,30

Temel Karamollaoğlu: %0,66

Doğu Perinçek: %0,09

Siirt Şirvan seçim sonuçları! 2023 Şirvan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %76,18

Millet İttifakı: %3,80

Ak Parti: %70,51

MHP:%5,24

CHP: %1,42

İYİ PARTİ: %1,51

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