Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
16:56
Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri
İstanbul'da deprem mi oldu son dakika gündemdeki yerini aldı. Beklenen büyük Marmara depremi sebebiyle paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta mega kent olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Çanakka'lede hissedildi. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler araştırılıyor. İşte, 27 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri.