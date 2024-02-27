Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Merkez üssü Biga (Çanakkale) olarak ölçülen deprem mega şehir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul depremi hakkında detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol ediliyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 27 Şubat 2024 İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...