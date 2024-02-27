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Haberler Fotohaber Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:56

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika gündemdeki yerini aldı. Beklenen büyük Marmara depremi sebebiyle paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta mega kent olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Çanakka'lede hissedildi. İstanbul deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler araştırılıyor. İşte, 27 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri.

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

Son dakika İstanbul deprem ile sallandı. Merkez üssü Biga (Çanakkale) olarak ölçülen deprem mega şehir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul depremi hakkında detaylı bilgi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol ediliyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 27 Şubat 2024 İstanbul deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

SON DAKİKA: KORKUTAN DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 16:09'da Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Biga-Çanakkale olarak kayıtlara geçti.

11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta Çanakkale olmak üzere Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da hissedildi.

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Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

ÇANAKKALE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.6 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-02-27
Saat:16:09:54 TSİ
Enlem:40.31417 N
Boylam:27.03611 E
Derinlik:7 km

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi İstanbul deprem bilgileri

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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