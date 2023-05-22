GÖZLER SİNAN OĞAN AÇIKLAMASINDA! Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayını duyuracak. Bu kapsamda ise milyonların gözü "Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, kimi destekleyecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı. Peki, Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, kimi destekleyecek? İşte o detaylar.