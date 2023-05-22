GÖZLER SİNAN OĞAN AÇIKLAMASINDA! Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek?

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR!

Sinan Oğan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından şu sözlerle bir paylaşım yapmıştı;

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. "