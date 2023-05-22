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Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

GÖZLER SİNAN OĞAN AÇIKLAMASINDA! Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek?

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayını duyuracak. Bu kapsamda ise milyonların gözü "Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, kimi destekleyecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı. Peki, Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, kimi destekleyecek? İşte o detaylar.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması merakla bekleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın düzenleyeceği basın toplantısında kararını açıklaması bekleniyor. Öte yandan önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" sözleriyle 22 Mayıs bugünü işaret etmişti. Açıklama Ankara'da yapılacak. Peki, Sinan Oğan açıklaması ne zaman, saat kaçta, kimi destekleyecek? İşte detaylar.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması merakla bekleniyor!

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR!

Sinan Oğan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından şu sözlerle bir paylaşım yapmıştı;

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. "

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SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması merakla bekleniyor!

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Buna göre; Sinan Oğan 2. turda destekleyeceği adayı 22 Mayıs bugün saatler 17.00'ı gösterdiğinde açıklayacak.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması merakla bekleniyor!

İlk turda Sinan Oğan yüzde 5.17 oranında oy almıştı.

Sinan Oğan'a verilen oy sayısı buna göre; 2 milyon 831 bin 208 oy olarak duyuruldu.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI ne zaman, saat kaçta, 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması merakla bekleniyor!

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