ŞOK AKTÜEL KATALOG 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri satışta! Ufo ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, laptop… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Dev market zinciri Cumartesi indirimleri listesi ile raflarda yerini alacak ürünlerini duyurdu. Bu hafta ŞOK'ta yüzlerce ürün uygun fiyattan alışveriş severler ile buluşuyor. Çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, masa örtüsü, Ufo ısıtıcı, buzdoblabı, laptop satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra mutfak dolabı ve oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Milyonlarca alışveriş sever satın alacakları ürünleri listeliyor. Peki, 25 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli liste…