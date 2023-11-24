ŞOK AKTÜEL KATALOG 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri satışta! Ufo ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, laptop… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK katalog aktüel ürünler listesi 25 Kasım 2023 Cumartesi günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu hafta sonu raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Mutfak dolabı çeşitlerinden beyaz eşyaya, dikey ütüden taşınabilir bilgisayara, masa örtüsünden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde olacak? İşte, ŞOK aktüel 25 Kasım kataloğu ile Cumartesi indirimleri listelendi!