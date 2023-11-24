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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL KATALOG 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri satışta! Ufo ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, laptop… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 17:10

ŞOK AKTÜEL KATALOG 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri satışta! Ufo ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, laptop… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Dev market zinciri Cumartesi indirimleri listesi ile raflarda yerini alacak ürünlerini duyurdu. Bu hafta ŞOK'ta yüzlerce ürün uygun fiyattan alışveriş severler ile buluşuyor. Çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, masa örtüsü, Ufo ısıtıcı, buzdoblabı, laptop satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra mutfak dolabı ve oyuncak çeşitleri de dikkat çekiyor. Milyonlarca alışveriş sever satın alacakları ürünleri listeliyor. Peki, 25 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli liste…

ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri listesi: Ufo ısıtıcı, çamaşır makinesi, dolap çeşitleri… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK katalog aktüel ürünler listesi 25 Kasım 2023 Cumartesi günü için yayınlandı. Dev market zinciri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden farklı ürünleri uygun fiyattan satışa çıkarıyor. Bu hafta sonu raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. Mutfak dolabı çeşitlerinden beyaz eşyaya, dikey ütüden taşınabilir bilgisayara, masa örtüsünden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün alıcısını bekliyor olacak. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde olacak? İşte, ŞOK aktüel 25 Kasım kataloğu ile Cumartesi indirimleri listelendi!

ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri listesi: Ufo ısıtıcı, çamaşır makinesi, dolap çeşitleri… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri listesi: Ufo ısıtıcı, çamaşır makinesi, dolap çeşitleri… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel 25 Kasım 2023 Cumartesi indirimleri listesi: Ufo ısıtıcı, çamaşır makinesi, dolap çeşitleri… ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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