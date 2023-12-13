Giriş Tarihi: 13.12.2023 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
14:13
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BELLİ OLDU! 13-19 Aralık fırsatları raflarda! Şok Aktüel ürünler kataloğu, bugün hangi ürünlerde indirim var?
ŞOK 13-19 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Şok mağazalarında her hafta farklı ürünlerin satışa çıktığı aktüel kataloğunda bu sefer de birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Teknoloji, gıda, temizlik ürünleri, nevresim, giyim gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. 13-19 Aralık tarihlerinde aktüel ürünler ŞOK market raflarında yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, ŞOK aktüel 13-19 Aralık fırsatları…