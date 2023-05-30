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Haberler Fotohaber SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:28

SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük öğretmen ataması gerçekleştirilmiş, 45 bin öğretmen hayallerine kavuşmuştu. Son yirmi yılda tek seferde yapılan en yüksek öğretmen atmasına ek öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı yıl ortasına girerken binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayında yaptığı son dakika açıklaması ile ek öğretmen ataması yapılacak mı sorusuna verdiği cevap ile binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte, tüm merak edilenler…

SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

Son yirmi yılda tek seferde yapılan en yüksek atama olarak ifade edilen 45 bin öğretmen atması 8 Mayıs'ta yapılmış, atanan öğretmenlerin 1 Mayıs'ta okullarının başında olacağı açıklanmıştı. Kontenjana giremeyip atanamayan öğretmenlerin öğretmen adayları MEB ek atama olup olmayacağını sorguluyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte, tüm merak edilenler…

SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUCAK MI 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'Ek atama olur mu?' sorusunun cevabını verdi. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

"Son bir ay içerisinde çok ciddi bir sayıda öğretmen ataması yaptık, sadece öğretmen ataması da değil memur ataması da yaptık. İlk kez beş bin kişi memur, mühendis, diyetisyen, hemşire aldık ve burada da deprem bölgesine öncelik verdik. İkincisi engelli öğretmen ataması 3 bin 500 ile yola çıktık sonra o atamada Sn. Cumhurbaşkanımız ilave müjde verdi. Başvurusunu yapıp da atanamayan engelli öğretmenlerimizin tamamını atadık."

SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

"Sonrasında 45 bin öğretmen atamsı yaptık. Son yirmi yılda tek seferde yapılan en yüksek atama. O süreçte 8 Mayıs'ta Sn. Cumhurbaşkanımıızn teşrifleriyle atama gerçekleşti. Atama yine olur.Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz, ilave atamalarla o arkadaşlarımızı da eğitim sistemimizin içerisine katacağız." dedi.

SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

"ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 250 BİNLERE ULAŞTI"

"Öğretmen sayısı bugün 1 milyon 250 binlere ulaştı son atamalarımızla birlikte. Burada enteresan bir ifade var. Lisede ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasından bile daha iyi noktaya geldiği OECD raporu tarafından tescilleniyor. Yani birileri diyor ya 'Kalabalık sınıflar şöyle böyle' falan eğitimde tekil örnekler üzerinden eğitim sisteminin tamamına teşkil etme hastalığı var."

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