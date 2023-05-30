SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?

"Son bir ay içerisinde çok ciddi bir sayıda öğretmen ataması yaptık, sadece öğretmen ataması da değil memur ataması da yaptık. İlk kez beş bin kişi memur, mühendis, diyetisyen, hemşire aldık ve burada da deprem bölgesine öncelik verdik. İkincisi engelli öğretmen ataması 3 bin 500 ile yola çıktık sonra o atamada Sn. Cumhurbaşkanımız ilave müjde verdi. Başvurusunu yapıp da atanamayan engelli öğretmenlerimizin tamamını atadık."