Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
10:28
SON DAKİKA Bakan Mahmut Özer açıkladı! 45 bin öğretmen atamasına ek ataması olacak mı, ne zaman olacak? Ek atama branş ve kontenjan dağılımım nasıl olacak?
Geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük öğretmen ataması gerçekleştirilmiş, 45 bin öğretmen hayallerine kavuşmuştu. Son yirmi yılda tek seferde yapılan en yüksek öğretmen atmasına ek öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı yıl ortasına girerken binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir canlı yayında yaptığı son dakika açıklaması ile ek öğretmen ataması yapılacak mı sorusuna verdiği cevap ile binlerce öğretmen adayını sevindirdi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? Branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte, tüm merak edilenler…