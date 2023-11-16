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Haberler Fotohaber BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! 16 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 16:20

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! 16 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Balıkesir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Bigadiç olarak ölçüldü. 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem şehrin sakinlerini endişelendirdi. 3 üzerindeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelindeki tüm sarsıntılar 16 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....

Son Dakika Balıkesir Deprem: Bigadiç sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Balıkesir deprem son dakika haberi: Balıkesir'de merkez üssü Bigadiç olarak ölçülen şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3 üzerinde ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden oldu. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Balıkesir depremi gündemdeki yerini aldı. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 16 Kasım 2023 Balıkesir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Son Dakika Balıkesir Deprem: Bigadiç sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BALIKESİR'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Balıkesir ili Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

16 Kasım Perşembe günü saat 15:51'de gerçekleşen depremim büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6.97 km olarak açıklandı.

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Son Dakika Balıkesir Deprem: Bigadiç sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Bigadiç (Balıkesir)

Tarih: 16-11-2023

Saat: 15:51:03

Enlem: 39.378

Boylam: 28.275

Derinlik: 6.97 MW 3.4

Son Dakika Balıkesir Deprem: Bigadiç sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Son Dakika Balıkesir Deprem: Bigadiç sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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