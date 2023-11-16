BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! 16 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Balıkesir deprem son dakika haberi: Balıkesir'de merkez üssü Bigadiç olarak ölçülen şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3 üzerinde ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden oldu. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Balıkesir depremi gündemdeki yerini aldı. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 16 Kasım 2023 Balıkesir deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...