BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: 3 üzerinde sallandı! 16 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Balıkesir deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Bigadiç olarak ölçüldü. 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem şehrin sakinlerini endişelendirdi. 3 üzerindeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelindeki tüm sarsıntılar 16 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....