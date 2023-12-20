SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu sorusu Türkiye'de pek çok farklı şehirde eş zamanlı olarak aratılabiliyor. AFAD ve Kandilli verileri ile gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı yüzlerce deprem vatandaşların bilgisine sunuluyor. Yoğun bir deprem trafiği geçiren ülkemizde bu hafta başta İstanbul olmak üzere Gümüşhane'de olan depremler korku ve paniğe sebep olurken sabah saatlerinde Balıkesir'den son dakika deprem haberi geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 20 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.