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Haberler Fotohaber SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.12.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 07:56

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek için arama motorlarına "son dakika deprem mi oldu, nerede?" sorusunu yöneltiyor. 20 Aralık bugün Balıkesir güne deprem haberi ile başladı. Peki bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 20 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu sorusu Türkiye'de pek çok farklı şehirde eş zamanlı olarak aratılabiliyor. AFAD ve Kandilli verileri ile gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı yüzlerce deprem vatandaşların bilgisine sunuluyor. Yoğun bir deprem trafiği geçiren ülkemizde bu hafta başta İstanbul olmak üzere Gümüşhane'de olan depremler korku ve paniğe sebep olurken sabah saatlerinde Balıkesir'den son dakika deprem haberi geldi. Peki, son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 20 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 6.92 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: Altıeylül-Balıkesir

Tarih: 2023-12-20

Saat: 07:21:27

Derinlik: 6. 92 km

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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