SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | 20 Aralık 2023 bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? | AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. Yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğunu öğrenmek için arama motorlarına "son dakika deprem mi oldu, nerede?" sorusunu yöneltiyor. 20 Aralık bugün Balıkesir güne deprem haberi ile başladı. Peki bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 20 Aralık Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.