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Haberler Fotohaber Son dakika depremleri | 18 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte Afad ve Kandilli verileri...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:00

Son dakika depremleri | 18 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte Afad ve Kandilli verileri...

Son dakika, son depremler listesi araştırılıyor. Ülkemizde son zamanlarda çok fazla deprem meydana gelmeye başladı. 6 Şubat felaketinden sonra, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. Ekim ayında 4 ve üzeri depremlerin artması sebebiyle, vatandaşlar endişe duyuyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta durmaksızın devam eden depremler bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yaratıyor. Bu nedenle de son dakika nerede, ne zaman deprem oldu sorusu daima yanıt arıyor. Peki, Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi…

18 EKİM SON DEPREMLER | Malatya şiddetli sallandı! Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler açıklandı

Ülkemiz her geçen gün, deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle baş başa kalıyor. Bu nedenle de son depremler listesi merak ediliyor. "Gece deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde" soruları merak eden kişilerce araştırılıyor. Peki, 18 Ekim 2023 tarihinde Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte son depremler ve bilgileri…

18 EKİM SON DEPREMLER | Malatya şiddetli sallandı! Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler açıklandı

MALATYA'DA DEPREM | 18 EKİM 2023

18 ekim 2023 tarihinde, saat 01.14 sularında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.

Gece saatlerinde gerçekleşen depremin şiddeti Afad verilerine göre 3.6 olarak duyuruldu.

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18 EKİM SON DEPREMLER | Malatya şiddetli sallandı! Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler açıklandı

SON AKİKA-SON DEPREMLER LİSTESİ

18 EKİM 2023

Afad ve Kandilli rasathanesi verilerine göre, son dakika nerede ve ne zaman deprem oldu soruları yanıt buluyor.

İşte son depremleri öğrenmek için tıklayınız;

AFAD SON DEPREMLER

18 EKİM SON DEPREMLER | Malatya şiddetli sallandı! Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler açıklandı

KANDİLLİ SON DEPRMELER LİSTESİ

18 EKİM SON DEPREMLER | Malatya şiddetli sallandı! Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler açıklandı
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