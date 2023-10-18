Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:00

Son dakika depremleri | 18 Ekim 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte Afad ve Kandilli verileri...

Son dakika, son depremler listesi araştırılıyor. Ülkemizde son zamanlarda çok fazla deprem meydana gelmeye başladı. 6 Şubat felaketinden sonra, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. Ekim ayında 4 ve üzeri depremlerin artması sebebiyle, vatandaşlar endişe duyuyor. Özellikle Kahramanmaraş'ta durmaksızın devam eden depremler bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yaratıyor. Bu nedenle de son dakika nerede, ne zaman deprem oldu sorusu daima yanıt arıyor. Peki, Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? İşte son depremler listesi…