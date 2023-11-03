Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Samandağ merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. 7.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorları çalıştırılıyor. 3 üzerindeki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...