Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Hatay deprem son dakika haberi: Akdeniz'de merkez üssü Samandağ olarak ölçülen bir sarsıntı meydana geldi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattındaki illerde yaşanan her deprem vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Hatay depremi korkuttu. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 3 Kasım 2023 Hatay deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...