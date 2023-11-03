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Haberler Fotohaber Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 23:11

Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Hatay deprem ile sallandı. Samandağ merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. 7.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler için arama motorları çalıştırılıyor. 3 üzerindeki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Hatay deprem son dakika gelişmeleri...

Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Hatay deprem son dakika haberi: Akdeniz'de merkez üssü Samandağ olarak ölçülen bir sarsıntı meydana geldi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattındaki illerde yaşanan her deprem vatandaşları paniğe sevk ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Hatay depremi korkuttu. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 3 Kasım 2023 Hatay deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD VE KANDİLLİ DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Hatay ili Samandağ ilçesinde bir deprem meydana geldi.

3 Kasım Cuma günü saat 22:49'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3,1 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı.

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Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Yer: SAMANDAG (HATAY)

Tarih: 03.11.2023

Saat: 22:49:54 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 7.8 km

Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Son dakika Hatay deprem ile sallandı! 3 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA