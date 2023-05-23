Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
10:46
Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?
Son dakika haberi olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 23 MAYIS 2023 Salı günü bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün İstanbul'un farklı noktalarında su kesintileri yaşanacak. İSKİ 23 Mayıs su kesintisi listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neresi, sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, merak edilen detaylar…