Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?

Sular mı kesildi, ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu İstanbul'un farklı noktalarından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugün İstanbul'da suların kesileceği ilçeleri paylaştı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un pek çok farklı lokasyonunda su kesintileri yaşanırken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. İşte, 22 Mayıs Salı su kesintisi olan ilçeler ve arıza ve bakım çalışma saatleri.