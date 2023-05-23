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Haberler Fotohaber Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:46

Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?

Son dakika haberi olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 23 MAYIS 2023 Salı günü bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün İstanbul'un farklı noktalarında su kesintileri yaşanacak. İSKİ 23 Mayıs su kesintisi listesini paylaştı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neresi, sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, merak edilen detaylar…

Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?

Sular mı kesildi, ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu İstanbul'un farklı noktalarından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bugün İstanbul'da suların kesileceği ilçeleri paylaştı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un pek çok farklı lokasyonunda su kesintileri yaşanırken vatandaşlar suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. İşte, 22 Mayıs Salı su kesintisi olan ilçeler ve arıza ve bakım çalışma saatleri.

Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?(23 MAYIS 2023 SALI)
İSKİ, resmi internet sitesinde planlı su kesintilerinin nerede yapıldığını paylaşırken arıza bakım çalışmalarının ne zaman başlayıp biteceğine dair detaylşarı da ekledi.

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Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?

SKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilir, ilçenizde arıza ve bakım çalışması sebebiyle kesilen suların ne zaman geleceğini, çalışma saatlerinin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini öğrenebilirsiniz.

İSKİ ARIZA ve KESİNTİ KAYIT EKRANI için tıklayın.

Son Dakika: İSKİ SU KESİNTİSİ! 23 Mayıs SALI bugün İstanbul’da su kesintisi olan ilçeler FATİH, AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ...? Sular kesildi mi, ne zaman gelecek, saat kaçta, niye kesildi?
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