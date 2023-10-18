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Haberler Fotohaber SON DAKİKA İZMİR DEPREM | Aydın, Manisa, Burdur'da hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem şiddeti/büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:10

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | Aydın, Manisa, Burdur'da hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem şiddeti/büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika deprem haberleri: İzmir deprem ile şiddetli sallandı. Bayındır merkez üssünde gerçekleşen deprem Aydın, Manisa, Burdur ve çevre illerde de hissedildi. En son deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıyı hissedenler az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İzmir depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile belli oldu. İşte, 18 Ekim 2023 İzmir deprem son dakika gelişmeleri!

Son Dakika İzmir Deprem Haberi: Aydın, Manisa, Burdur şiddetli sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İzmir deprem son dakika haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile şiddetli depremin merkez üssü Bayındır ilçesi olarak açıklandı. Yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı Ege Bölgesi'nde şiddetli bir şekilde hissedildi. Aydın, Manisa ve Burdur'da ikamet eden vatandaşlar, . İzmir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Ekim 2023 İzmir depremi bilgileri...

Son Dakika İzmir Deprem Haberi: Aydın, Manisa, Burdur şiddetli sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü İzmir'de deprem meydana geldi.

Saat 15.55'te yaşanan depremin merkez üssü Bayındır ilçesi olarak açıklandı. 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte ölçüldü.

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Son Dakika İzmir Deprem Haberi: Aydın, Manisa, Burdur şiddetli sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Bayındır (İzmir)

Tarih:2023-10-18

Saat:15:55:25 TSİ

Enlem:38.191 N

Boylam:27.663 E

Derinlik:7 km

Son Dakika İzmir Deprem Haberi: Aydın, Manisa, Burdur şiddetli sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Son Dakika İzmir Deprem Haberi: Aydın, Manisa, Burdur şiddetli sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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