SON DAKİKA İZMİR DEPREM | Aydın, Manisa, Burdur'da hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir deprem şiddeti/büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:10

Son dakika deprem haberleri: İzmir deprem ile şiddetli sallandı. Bayındır merkez üssünde gerçekleşen deprem Aydın, Manisa, Burdur ve çevre illerde de hissedildi. En son deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıyı hissedenler az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İzmir depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile belli oldu. İşte, 18 Ekim 2023 İzmir deprem son dakika gelişmeleri!