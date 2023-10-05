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Haberler Fotohaber SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 18:45

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 2 Ekim Pazartesi Kahramanmaraş deprem ile yeni bir güne uyandı. Kahramanmaraş yöresinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Göksun’da peş peşe SARSINTI! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ta artçı depremler üst üste devam ediyor. 2 Ekim Pazartesi günü Kahramanmaraş deprem haberi ile yeni bir sabaha gözlerini açtı. Uykusundan sallantı sebebiyle uyanan vatandaşlar "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile meydana gelen depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki, 2 Ekim 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, saat kaçta, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar….

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Göksun’da peş peşe SARSINTI! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 10.28'de Kahramanmaraş Andırın'da 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yine aynı gün saat 04:24'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depremlerinin detayları şu şekilde;

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Göksun’da peş peşe SARSINTI! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

30 EYLÜL 2023 KAHRAMANMRAŞ DEPREM

Büyüklük:3.4

Yer: Andırın (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 30-09-2023 10:28:18

Derinlik: 6.96 km

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Büyüklük:3.3

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 2023-09-30 04:52:42

Derinlik: 7 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Göksun’da peş peşe SARSINTI! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMMARAŞ'TA ARTÇI DEPREMELER DEVAM EDİYOR!

AFAD son depremler verilerine göre 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 04.52'de meydana gelen 3.3 şiddetindeki depremin ardından yine aynı merkez üssünde saat 05.03 ile 05.07'de art arda iki artçı daha meydana geldi. Göksün merkez üssünde kaydedilen depremler 2.7 ve 2.1 şiddetinde ölçüldü.

Saat 09.16'da Kahramanmaraş Andırın'da 2.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Paylaşılan deprem yerin 7.27 km derinliğinde ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Göksun’da peş peşe SARSINTI! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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