Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 18:45

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 2 Ekim Pazartesi Kahramanmaraş deprem ile yeni bir güne uyandı. Kahramanmaraş yöresinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…