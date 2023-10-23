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Haberler Fotohaber KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 3 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:30

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 3 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Kayseri deprem haberi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı olarak kayıtlara geçti. 3 üzeri büyüklükteki en son deprem yerin kilometrelerce altında kaydedildi. Haberi alan bölge sakinleri ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile Kayseri depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşıldı! İşte, 23 Ekim 2023 Kayseri deprem son dakika gelişmeleri!

Son Dakika Kayseri Deprem: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kayseri deprem son dakika haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile 3 üzeri büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pınarbaşı olarak açıklandı. Yerin 22.5 kilometre derinliğinde ölçülen sarsıntı detayları ile şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda Kayseri deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, az önce Kayseri'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 23 Ekim 2023 Kayseri depremi bilgileri...

Son Dakika Kayseri Deprem: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAYSERİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Kayseri'de deprem meydana geldi.

Saat 14.39'da yaşanan depremin merkez üssü Pınarbaşı ilçesi olarak açıklandı. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, 22.5 kilometre derinlikte ölçüldü.

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Son Dakika Kayseri Deprem: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE KAYSERİ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.1

Yer:Pınarbaşı (Kayseri)

Tarih:23-10-2023

Saat:14:39:47

Enlem:39.005

Boylam:36.809

Derinlik:22.5 km

Son Dakika Kayseri Deprem: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Son Dakika Kayseri Deprem: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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