KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 3 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile şimdi Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Kayseri deprem haberi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı olarak kayıtlara geçti. 3 üzeri büyüklükteki en son deprem yerin kilometrelerce altında kaydedildi. Haberi alan bölge sakinleri ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile Kayseri depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşıldı! İşte, 23 Ekim 2023 Kayseri deprem son dakika gelişmeleri!