Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:33

KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

Konya' da deprem mi oldu sorusu yakından takip ediliyor. Son dakika deprem haberleri ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli acı depremlerin ardında vatandaşın gündeminde büyük yer kaplıyor. 10 Mayıs 2023 Çarşamba bugün Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediliyor. Jeolog Naci Görür' den gelen açıklama neticesinde vatandaş derin bir nefes aldı. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresinde Eskişehir Fay Zonuna ait olduğu tahmin edilen deprem hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte, AFAD açıklaması ile Konya depremine ait detaylar…