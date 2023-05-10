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Haberler Fotohaber KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:33

KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

Konya' da deprem mi oldu sorusu yakından takip ediliyor. Son dakika deprem haberleri ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli acı depremlerin ardında vatandaşın gündeminde büyük yer kaplıyor. 10 Mayıs 2023 Çarşamba bugün Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediliyor. Jeolog Naci Görür' den gelen açıklama neticesinde vatandaş derin bir nefes aldı. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresinde Eskişehir Fay Zonuna ait olduğu tahmin edilen deprem hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte, AFAD açıklaması ile Konya depremine ait detaylar…

KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

Son dakika Konya'da deprem meydana geldi açıklamasından sonra vatandaş AFAD'dan gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor. Deprem ülkesi olan Türkiye' de her gün yaşanan irili ufaklı depremler vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve jeolog Naci Görür açıklaması ile 10 Mayıs Konya depremine ait detaylar

KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

SON DAKİKA | KONYA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

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KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KONYA SON DAKİKA DEPREM! Konya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Naci Görür açıkladı!

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyasından yaptığı açıklaması şu şekilde;

"Kulu Konya'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlü doğrultu atımlı faylar var. Muhtemelen Eskişehir Fay Zonuna ait. "

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