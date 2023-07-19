Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.