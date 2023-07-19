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Haberler Fotohaber Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında
Giriş Tarihi: 19.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 14:56

Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

Son dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı A grubu sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. ÖSYM duyurusuna göre 29-30 tarihinde gerçekleşecek Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarının giriş belgeleri adaylarla paylaşıldı. Sınava az bir süre kala hazırlıklar tamamlanıyor. KPSS Lisans öğretmenlik alan bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri başladı. ÖSYM AİS KPSS sınav yerleri öğrenme ekranı ziyaret ediliyor. Peki, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

KPSS sınav yerleri sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Kamuda memur olmak isteyen adayların girdiği sınavın oturumları için giriş belgeleri tek tek ilan ediliyor. Sınava hazırlık tamamlandı. ÖSYM ile KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl ve nereden öğrenilir sorusu yanıt arıyor. 29-30 Temmuz'daki oturumların ardından ÖABT de 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. İşte, 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri öğrenme ekranı...

Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Son Dakika KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav yerleri 2023 belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS Lisans KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yayında

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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