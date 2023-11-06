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Haberler Fotohaber ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 15:13

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2024 araştırılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündemindeki ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan ve binlerce adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gson dakika belli oldu. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı açıkalndı. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan ve binlerce adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2024 SINAV takvimi son dakika belli oldu.

ÖSYM sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız.

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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YKS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

KPSS OTURUMLARININ TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.

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