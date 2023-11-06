Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 15:13

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 | ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi 2024 araştırılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündemindeki ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan ve binlerce adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi…