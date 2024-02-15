Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:36
SON DAKİKA POLİSLİK SINAVLARI ERTELENDİ! 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Pmyo ve Pomem sınav tarihleri son dakika açıklaması ile ertelendi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 15 Şubat 2024 tarihinde yapılması planlanan polislik sınavları yapılan açıklamayla ileri bir tarihe ertelendi. İleri bir tarihte yapılacak olan sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır. Yapılan duyuru sonrası gözler ertelenen POMEM ve PMYO sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.