SON DAKİKA POLİSLİK SINAVLARI ERTELENDİ! 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?

PA.edu.tr internet adresinden daha önce yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer almıştı;



"Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) sınava tabi tutulacaklardır.